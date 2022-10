Así, el dueño del piso 1ºC del número 151 de la rúa Santo Graal recuperó su vivienda. «Non está en perfecto estado porque hai varios cristais rotos e mobles deteriorados, pero quedou mellor do que eu esperaba», le explicó el propietario a La Voz este martes. «É unha gran noticia, dentro do que cabe, porque recuperei o piso, pero non os dous anos de alquiler que me debían, que eran máis de 12.000 euros», concluyó el lucense.

Investigan en Lugo un supuesto taller ilegal donde varios okupas podrían ocultar coches robados A. S. Lo que empezó siendo un caso típico de okupación puede haberse transformado en una gran operación policial contra el tráfico de vehículos robados. Este martes, varias dotaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Lugo acudieron a un viejo taller mecánico, ubicado en la parroquia de Ramil, para llevar a cabo una redada. Las autoridades sospechan que varios ciudadanos de un clan rumano pero establecidos en Lugo usaban ese inmueble para ocultar vehículos —algunos de alta gama— que pudieron haber sido robados a sus legítimos dueños. Todo comenzó cuando el dueño de una vivienda de la rúa Santo Grial, en Lugo, le alquiló el inmueble a unos nuevos inquilinos. Pronto, todo se torció, ya que le comunicaron que pensaban quedarse a vivir allí sin pagar ninguna contraprestación. De eso hace ya un año y medio, aproximadamente. Ahora, el propietario ha emprendido una táctica más agresiva con los okupas, con el objetivo de que abandonen la vivienda. En la actualidad, la cantidad adeudada podría superar los 12.000 euros. Seguir leyendo