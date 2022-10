Polémica con la Fegamp

El director xeral también quiso zanjar la polémica abierta con la Fegamp (Federación Galega de Municipios y Provincias), que había acusado a la Xunta de atribuirse todo el mérito de la gratuidad y había alertado de las dificultades de los concellos para seguir asumiendo los gastos derivados de las escuelas municipales infantiles. «A gratuidade non é un mérito da Xunta de Galicia, é un mérito de Galicia, hai un esforzo compartido cos concellos», manifestó Rey en varias ocasiones. Ante las intervenciones de la oposición, que se hizo eco de las quejas de la Fegamp destacando que se da más dinero por plaza a las escuelas privadas que a las municipales (un máximo de 300 euros frente a 169), el alto cargo de Política Social insistió en que la «filosofía» es que, en todos los casos, la Xunta ha pasado a asumir «o que pagaban as familias», por lo que no requiere «esforzos extra» a los ayuntamientos respecto a cursos pasados. «As axudas non van ás escolas, nin ao Consorcio, nin aos concellos, van ás familias», insistió. Y volvió a lanzar una pulla hacia el Ejecutivo estatal: «Se o Goberno central nos axuda obviamente poderiamos aumentar o esforzo que se fai para axudar aos concellos a implantar a gratuidade», dijo.

Un centenar de Casas Niño

El responsable de Familia en la consellería de Política Social también aprovechó su comparecencia para recordar que se movilizarán más de 34 millones de fondos europeos para que los concellos creen 3.400 nuevas plazas en educación infantil, y para ofrecer cifras sobre las Casas Niño presentes en concellos rurales, centros de atención a los más pequeños que también son de acceso gratuito. Antes de que termine el curso, avanzó, estarán en funcionamiento cerca de un centenar de equipamientos de este tipo, dando servicio a cerca de 500 familias que viven en municipios con menos de 5.000 habitantes.