Coordinación con los hospitales

La colaboración y la coordinación se extiende también a la atención hospitalaria. Todos se vuelcan para que un paciente trasladado de urgencia llegue no solo cuanto antes al hospital, sino para que llegue al más adecuado (debe tener todo lo necesario para atender esa patología, aunque no sea el más cercano), y para que todo esté listo para atender el caso. Esto es especialmente importante en algunas patologías, como las que ellos denominan tiempodependientes. «Hablamos de cuestiones como el infarto agudo de miocardio, el ictus o el trauma grave, en las que cada minuto es fundamental. En ellas la coordinación entre medios extrahospitalarios y hospitalarios es fundamental, pero también lo es la educación sanitaria, para que la gente sepa reconocer los síntomas para dar un aviso rápido al 061, y a partir de ahí que tengamos vías claras para tomar las mejores decisiones y acortar el tiempo de atención. En un infarto, cada minuto es miocardio, músculo que salvamos para que el paciente tenga una mejor recuperación», explica Rodríguez. Es por eso que ante estas afecciones, no debe dudarse en llamar al 061, advierten.

Claro que no todas las llamadas requieren que se movilice un equipo. «Todos podemos asustarnos y creer que necesitamos una ambulancia inmediatamente, pero una cosa es lo que percibimos y otra lo que necesitamos realmente», recuerdan.