El viento no fue el único problema. En Sanxenxo, las intensas lluvias de la noche provocaron inundaciones en Baltar y en la calle Arenal en Portonovo.

Beatrice en Pontevedra: caída del revestimiento lateral de un edificio en la ciudad y tres horas de corte de la N-550 en Ponte Sampaio Marcos Gago

A Coruña y área metropolitana

Las llamadas a los servicios de emergencias también se multiplicaron en A Coruña y su área metropolitana, aunque no hubo que lamentar daños personales.

La incidencia más destacada fue el corte de la circulación durante tres horas de los dos carriles de la A-6 en dirección Madrid, a su paso por Culleredo. Sucedió de madrugada. Hacia las dos, un particular dio aviso al 112 de que un árbol caído obstaculizaba por completo el tráfico en el kilómetro 586. Desde el 112 se solicitó la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local del Municipio y los servicios de mantenimiento de las carreteras, que se ocuparon de restablecer la circulación cerca de las 5.00 horas.

Por su parte, bomberos de Arteixo retiraron otro tronco que cortaba parcialmente la circulación en Carral, y los de Betanzos acudieron a retirar otro tendido en la vía en Bergondo.

Desafiando el pronóstico del tiempo en Riazor (A Coruña) ÁNGEL MANSO

Selfi ventoso en el paseo marítimo coruñés ÁNGEL MANSO

Pese a las alertas, sin embargo, la mañana transcurre bastante tranquila en el paseo marítimo de A Coruña, donde los paraguas y los chubasqueros conviven con quienes se atreven con el bañador y la tabla de surf.

La borrasca Beatrice dejó árboles caídos y tejados levantados en A Coruña y su área T. R.

Santiago de Compostela

En Santiago, la protagonista de los problemas ha sido la lluvia. La gran cantidad de agua caída sobre la ciudad se acumuló de manera notable en el entorno del polideportivo Fontes do Sar. Provocó problemas de tráfico en esta zona sensible, ya que es el principal acceso a la Cidade da Cultura, donde se está desarrollando la campaña de vacunación del covid. Pero además, el agua entró también en las instalaciones deportivas, por lo que la piscina cubierta de Sar ha tenido que cerrar hoy sus instalaciones, después de que líquido y barro inundasen la recepción y la zona de vestuarios, por lo que no podrá reanudarse el servicio hasta mañana.

Bolsas de agua en la carretera en Santiago Xoán A. Soler

Además, en varias zonas de la ciudad se han formado bolsas de agua peligrosas, que están siendo revisadas por los bomberos.

El temporal obliga a cerrar la piscina cubierta de Sar, en Santiago, por inundación Xurxo Melchor

O Salnés

En Arousa, los vientos registrados de hasta 125 kilómetros por hora han dejado un rastro de árboles caídos y mobiliario urbano destrozado. Uno de los lugares más afectados fue Carril, donde una farola se desplomó sobre dos automóviles. Ocurrió a primera hora de la mañana en la avenida Valentín Viqueira. La Policía Local de Vilagarcía de Arousa tuvo que intervenir para asegurar el tráfico mientras los bomberos cortaban y retiraban la estructura, que invadió parte de la vía.

El viento dobla y tira carteles de publicidad en el paseo a la altura del lavadero de Carril (Vilagarcía de Arousa) Mónica Irago

En el Xardín Umbrío, que se abre junto a la Casa do Concello de Vilanova de Arousa, un árbol de buen tamaño perdió su estabilidad y se abatió sobre los ejemplares más próximos. El recinto permanece precintado desde primera hora de la mañana, a la espera de que el espécimen sea cortado. En O Grove, además de volar las chapas de una nave de Pedras Negras, y caer carteles y vallas de obra, en la zona de Rons y Terra do Porto, donde el tendido de telefonía cayó sobre la calzada, y tuvo que ser retirado para despejar la vía pública.

Vientos de 125 km/h dejan en Arousa un rastro de árboles caídos y mobiliario urbano destrozado La Voz

Lugo

La caída de un árbol en pleno itinerario del Camino Francés a su paso por Samos obligó a cortar la ruta durante varias horas. No podían pasar ni coches ni peregrinos, por lo que los bomberos de Sarria y las máquinas del Concello de Samos tuvieron que ir hasta el lugar para despejar el camino. A última hora de la tarde ya volvía a estar abierto.

La caída de un árbol por el temporal cortó el Camino Francés a su paso por Samos

La borrasca Beatrice no es un ciclón extratropical demasiado profundo. Su presión mínima central es de 986 milibares. Sin embargo, al igual que Armand, el centro de bajas presiones que nos afectó en días pasados, se ha situado al oeste de la Península. Desde esa posición va a generar durante 48 horas una situación meteorológica adversa en todos los ámbitos: lluvia, viento y oleaje.

Temporal costero en Valdoviño CESAR TOIMIL

Temporal costero en Valdoviño CESAR TOIMIL

Tanto MeteoGalicia como la Aemet han activado varios avisos. En el oeste de la provincia de A Coruña se esperan al menos 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. También hay avisos por fuertes rachas superiores a los 80 kilómetros por hora prácticamente de manera generalizada. Además, por primera vez en el otoño, se activó o un aviso naranja en toda la costa gallega. Las olas podrían alcanzar los 6 metros de altura. Esa alerta ha bajado a nivel amarillo desde las tres de esta tarde, por mar combinado con oleaje de 4 a 5 metros.

[Información elaborada con aportaciones de las delegaciones de Vigo, Pontevedra, A Coruña, Santiago y Arousa]