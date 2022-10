También Miguel Lorenzo apuntaba a su rival, en este caso la socialista Inés Rey, cuando afirmó que su despacho «estará en la calle» y se comprometió con los ciudadanos a «escuchar de tú a tú sus problemas». Lorenzo tiró del lema del partido al recordar que los populares fueron mayoría en A Coruña en las autonómicas y generales. Su objetivo es lograr una quiniela «de 14», la cifra de la mayoría absoluta en esa urbe, e instó al partido a pelear también por el «pleno al 15», que Feijoo sea presidente del Gobierno.

Más directa en las críticas a sus oponentes fue Marta Fernández-Tapias, que reprochó a Abel Caballero no haber sido reivindicativo frente al Gobierno de Pedro Sánchez cuando Vigo lo necesitaba. La candidata popular prometió un Vigo «en el que nadie se sienta excluido, en el que se debata. Alejados de las imposiciones». También libre del «populismo y la demagogia que nos invade todos los días. Un Vigo a favor y no en contra de todos», y del que se hable por sus proyectos y no por sus «personajes y sus memes», clamó antes de señalar el «mayor caso de corrupción de la historia de Galicia», el enchufe de una cuñada de Carmela Silva.