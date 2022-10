Balneario de Laias, del grupo Caldaria MIGUEL VILLAR

Con la vendimia reciente, el enoturismo es otra de las modalidades que gozan de gran atractivo en el último trimestre del año. Excursiones para disfrutar del espectáculo que la recogida de la uva supone en algunas zonas, visitas para conocer cómo se hace el vino, recorridos por bodegas, catas... son experiencias cada vez más demandadas. «Non sei se poderiamos dicir que o outono é a nosa tempada alta, pero dende logo si que deixa bos datos», explica Juan Casares, presidente de la Ruta do Viño do Ribeiro, que agrupa a casi una veintena de bodegas de esta denominación de origen. «No noso caso buscamos que a ruta axude a desestacionalizar o turismo, e o interior de Galicia ten moito que ofrecer máis alá do verán. A nosa zona préstase porque en outono a paisaxe vitivinícola ponse espectacular. Como dicía don Ramón Otero Pedrayo, hai unha orxía de cores na viña», abunda.

Castañas, setas, caza... Si la gastronomía es uno de los grandes atractivos de Galicia, el otoño es una época con argumentos propios para acudir a disfrutar de los platos de temporada. A ellos se agarran muchos locales, que incluso reviven tras un verano en el que la clientela busca otro tipo de productos.

«Para nós é boa época, no verán a aldea non pode competir coa praia», dice Rafael Doval, dueño de Casa Rafael, un restaurante de Monfero conocido por su espectacular cocina tradicional, y que este mes retomó su cita anual con su menú degustación de caza. Ocho platos que incluyen faisán, perdiz, liebre, corzo o jabalí, entre otros productos de temporada, son el gran reclamo que utilizan desde hace años y que atrae a clientes fieles que a menudo llegan tras recorrer bastantes kilómetros. Las jornadas de la caza, a las que siguen a partir de diciembre las del cocido, aseguran a Casa Rafael tanta clientela que el refuerzo de personal, aquí, no se hace en verano, si no a partir de octubre. «Aquí traballamos habitualmente a miña muller e máis eu e un empregado, pero en canto empezamos coas xornadas, temos que contratar a outra rapaza para as finse de semana», confirman.

El Hotel Gastronómico Casa Rosalía, en Brión, también se encomienda a los guisos, la caza y las setas como reclamo para llenar sus mesas, y sus habitaciones, en cuanto comienzan a caer las hojas. «Las jornadas gastronómicas nos hacen funcionar, y también adaptamos el concepto del hotel para que resulte atractivo, por ejemplo, poniendo a funcionar la lareira», destaca su gerente, José Manuel Castañeda, que sin embargo reconoce que la subida incesante de los precios pone las cosas más difíciles este año. Y si tras el verano el restaurante de este complejo se nutre sobre todo de cliente local, en los otros seis pequeños hoteles que regentan en el área de Santiago son los peregrinos extranjeros una buena fuente de negocio. «Vengo de buscar a dos californianos en Ponte Maceira. El Camino funciona bien en otoño, sobre todo con gente de fuera, mucho peregrino norteamericano, que tienen buen poder adquisitivo», señala Castañeda. Desde el Clúster del Turismo confirman que en estos meses el peregrino nacional más abundante en verano, es sustituido por más caminantes internacionales. Así, peregrinar a Compostela sigue siendo un buen motor turístico hasta final del año.

«La perspectiva del sector para el otoño es positiva, confiamos en continuar en esta senda de recuperación del flujo turístico en la comunidad», resumen desde el Clúster Turismo de Galicia.