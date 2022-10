A partir de ahí arranca un calvario que conocen muchas familias de Galicia. Cada vez más. Fuerzas del orden, teléfonos, alertas, preguntas, esperanzas, decepciones, cansancio, incertidumbre siempre, lágrimas, dolor... Cuando comenzaron a buscar en Berdillo, Luciano había pasado ya su primera noche fuera de casa. Una noche por cierto fría y húmeda, porque el sábado llovió como llueve en otoño: «Pensábamos en lo peor», recuerda Duarte. Administrativamente, la Guardia Civil, que lideró el operativo de búsqueda, se puso manos a la obra enseguida: «Me dijeron, vamos a empezar a buscar cuanto antes. Y si por la noche no ha aparecido, ya tramitamos la denuncia». No quisieron perder ni un minuto. Pero no hubo suerte.

El domingo se reanudó la tarea: «Ese día fue la gran búsqueda», recuerda Yolanda Duarte: «Guardia Civil, perros de Ferrol, de Ourense, de Vigo, helicóptero, drones... un dispositivo muy amplio». Cuando cayó la noche, seguían sin resultados: «Eso fue mortal. Porque si con seis perros que había no lo encontrábamos, realmente lo dábamos por muerto». Un profesional se lo dijo claramente: «Si los perros no lo encuentran, no podemos daros muchas esperanzas». Luciano, allí donde estuviera, vivo o muerto, se preparaba para pasar su tercera noche al raso.