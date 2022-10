El portavoz del grupo socilista, Luis Álvarez, este miércoles

Para el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Luis Álvarez, los Presupostos de la Xunta para el 2023 son «''low cost'' [bajo coste] para os servizos públicos, replicando o reparto do ano anterior entre as consellerías». A su juicio, Sanidade, Educación y Política Social consolidan «a mesma distribución do ano 2022» y repiten «o peso relativo daquelas contas, incluíndo unha redución do 0,6 % en Educación, mantendo o recorte histórico do profesorado dos últimos anos».

Sobre que el incremento del gasto sanitario, Álvarez traslada su preocupación porque «a Xunta mellore os centros de saúde pero non os dote de persoal» y puntualiza que «é necesario que teñamos infraestruturas dignas», pero alerta del riesgo de que carezcan de «persoal suficiente».

Los socialistas trabajan en una enmienda de devolución de unos Presupostos «que carecen de medidas para a redución da pobreza, como foi no seu momento a Tarxeta Básica, suprimida por Rueda nada mais chegar á presidencia da Xunta». También criticó que el Gobierno gallego «manteña conxelado o servizo de axuda ao fogar, sen compromiso de financiamento adicional».