La secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, afirmó este jueves que la Xunta está comprometida en la lucha contra la trata sexual y el apoyo a sus víctimas, a través del I Plan galego contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual 2022-2024, aprobado recientemente y dotado con más de 7 millones de euros para esos tres años. Así lo dijo durante su participación en la inauguración de las XI Xornadas da Rede galega contra a trata sexual, en A Coruña.

El plan aprobado enmarcará hasta el año 2024 las acciones y políticas para la sensibilización en torno a la trata, el consumo de prostitución y otras formas de explotación sexual. El objetivo es favorecer la mejora de los procesos de detección, identificación y protección de las víctimas, y la consolidación de los recursos de atención integral a las mujeres y a las niñas y niños víctimas de esta forma de explotación.

«Coa aprobación do Plan galego queremos seguir avanzando de forma decidida a través de políticas activas neste ámbito», especificó la secretaria xeral. «Unha sociedade verdadeiramente democrática e xusta non pode tolerar a persistencia da violencia sexual e das situacións de explotación que afondan as súas raíces nas desigualdades de toda índole», añadió.