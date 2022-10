Manuel Bruque

El Gobierno central no ha aparcado su intención de que las autovías dejen de ser gratuitas para que las mantengan quienes las usan. Aunque la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha reiterado en los últimos meses que la coyuntura económica y energética actual obligan a aplazar el debate, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, advirtió hoy en el Congreso de los Diputados que el modelo de conservación de las vías de alta capacidad desde las cuentas públicas es «insostenible». El año que viene la conservación y ampliación de carreteras absorberá 2.700 millones de euros de la inversión de 21.000 millones dispuesta por el ministerio.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Tras abogar por consensuar políticamente cuanto antes un sistema que haga pivotar el gasto de mantenimiento en los conductores y no en todos los contribuyentes, Pardo de Vera reaccionó a las críticas sobre el incremento impositivo que supondría tal medida, asegurando que en decisiones como la de la actual gratuidad en los trenes de cercanías y media distancia le hubiera gustado tener más margen para «haberlo hecho con más criterio y que fuesen progresivas, porque no es lo mismo un usuario recurrente que tenga disponibilidad que otro que no la tenga». Dicha postura de progresividad fiscal la vinculó la política gallega a la futura implantación de los peajes en las autovías. «Hay que tomar estas medidas desde un punto de vista progresivo», definió como meta, añadiendo que el modelo que se aplique debe responder también a criterios como el de la igualdad entre territorios y derechos y la unidad, porque a su juicio, el actual, con peajes en unas autopistas y en otras no «produce brechas entre los territorios».

«Es imperativo que pongamos en marcha los cambios normativos y administrativos, que además nos reclaman desde Bruselas», agregó la número dos de Transportes, aludiendo al compromiso del Gobierno de España de aplicar en el 2024 el cobro de dichos peajes a cambio de los fondos comunitarios habilitados contra la crisis generada por el covid.