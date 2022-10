«Se os orzamentos son a folla de ruta dun goberno, estas contas mostran un Goberno do PP que en vez de dar fortaleza fai a Galiza máis débil fronte á crise; que en vez de estar do lado da xente do común, gobernan para unha minoría. Son unha contas cos pes de barro, porque están feitas sobre unha previsión de crecemento do PIB, da riqueza do país, irreal, e o Goberno do Partido Popular sabe que está enganando á cidadanía», concluye la portavoz del BNG, que avanza que presentarán una enmienda a la totalidad.