A Nico Casal (Santiago, 1985) difícilmente se le escapará de la memoria lo que ocurrió hace seis años en el Teatro Dolby. El cortometraje Stutterer, para el que había compuesto la banda sonora, fue seleccionado por la Academia como el mejor de su categoría y, por tanto, ganador del Óscar. Cuenta que es una de las experiencias más locas que se lleva de sus años viviendo en Londres: «Cómo un cortometraje sin presupuesto hecho entre amigos del barrio, con el único objetivo de pasarlo bien y de aprender, acaba llevándonos a Los Ángeles a la ceremonia de los Óscar y el corto acaba ganando el premio. Stutterer fue un regalo». Casal aprovechó el impulso que le dio el reconocimiento, y que lo llevó a conseguir mejores proyectos. Así hasta hoy, cuenta, dedicándose todos los días a la música y sintiéndose un privilegiado por ello.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Su viaje comenzó de bien pequeño gracias a sus padres, que le inculcaron a él y a su hermano Xabi el amor por este arte. Y pese a que otra de sus pasiones era y sigue siendo la arquitectura, decidió apostar por formarse primero en piano en el conservatorio y luego por su cuenta en música para cine. Más tarde llegó una mudanza a Londres y un máster. «Sin saberlo, siempre tuve la necesidad de crear, edificios, ciudades, dibujos... o melodías, bandas sonoras. Y hacer de eso mi forma de expresión», relata. Para él, el mayor estímulo es que se trata de un viaje que nunca acaba, donde siempre hay algo nuevo que aprender y que experimentar.

Explica Nico Casal que en su mundo hay meses en los que no hay mucho trabajo y otros en los que viene todo junto. Y ahora está en un buen momento: acaba de hacer la banda sonora para el documental Pacto de silencio para RTVE, está trabajando como editor y productor musical para una serie de HBO, empezando su próxima película Te estoy amando locamente y hace unos meses se encargó de la música para la campaña del torneo de Wimbledon. Y lo más importante: «Estoy en un casting para hacer la banda sonora de una película en EE.UU. que sabré esta semana si me la dan o no. Solo quedan dos finalistas».