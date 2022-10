Lejos del modelo sueco en salud mental

Ana Pontón comenzó con una cifra alarmante para argumentar la necesidad de potenciar los recursos en salud mental. «331 persoas suicidáronse o ano pasado, unha taxa moi por riba da media», empezó la portavoz nacional del BNG, que situó a la sociedad gallega al frente del consumo de psicofármacos y como los que se sienten «máis deprimidos de todo o Estado». «Leva trece anos ignorando esta durísima realidade, deixando solas a miles de persoas que, en moitos casos, non teñen máis axuda que unha caixa de ou prozac ou lorazepam», indicó la líder nacionalista, que reclamó «poñerse no pel» de todos ellos.

Rueda agradeció que se llevase a la sesión de control el debate sobre salud mental y, como hizo en la respuesta a los socialistas, volvió a desglosar parte de las inversiones que presentará mañana el conselleiro Miguel Corgos. Avanzó de esta forma la inversión de 2,6 millones de euros que se destinarán a la contratación de 61 nuevos especialistas en salud mental, que se sumarán a los 125 que están envías de entrar en el sistema. Le reprochó el presidente gallego que no estuviese al tanto de los resultados del Plan de Saúde Mental de Galicia, lo que Pontón interpretó como un intento de descalificarla. «Déixao retratado. Recoñezan que non fixeron o seu traballo», le apremió. Puso como ejemplo el programa de contratación que acaba de presentar Suecia para contar con 50 psicólogos por cada 100.000 personas frente a los 5 que tiene Galicia. Exigió así invertir 21 millones de euros más en salud mental, aumentar esa cuota de 5 a 17 e incrementar el número de orientadores.