Un grupo de peregrinos a su paso por Villafranca del Bierzo M. MARRAS

El peregrino brasileño Leonardo José Nissola, de 40 años, cuya desaparición había sido denunciada esta misma mañana por la organización SOS Desaparecidos, ha sido localizado en el Hospital Lucus Augusti de Lugo (HULA). Así lo ha indicado la subdelegación del Gobierno en León, aunque no ha precisado la causa de su ingreso. La pista de Nissola se había perdido cuando hacía una etapa del Camino de Santiago por la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo, fronteriza con Galicia.

Leonardo José Nissola es un médico brasileño famoso por su presencia en redes sociales (donde es conocido como Leo Nissola). Además es investigador y miembro de la Academia Estadounidense de Inmunólogos. El propio Nissola había compartido en sus redes sociales imágenes de su experiencia en el Camino.

SOS desaparecidos indicaba que no había noticias de él desde el lunes. Pese a esta alerta, fuentes de la Guardia Civil puntualizaron que no constaba ninguna denuncia de desaparición activada en el Camino de Santiago a su paso por esta zona leonesa, por lo que no se había activado la búsqueda.