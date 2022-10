El presidente gallego también subrayó que, en el 2023, el sistema sanitario público contará «co maior aumento de prazas MIR». Serán 139 más que este año, de las que 71 irán a atención primaria. «Todas as que podemos formar», expuso Rueda para reprochar a los socialistas que, desde el Gobierno central, no se convoquen más plazas de formación en atención primaria. «Teñen o empeño en vir defender a ministra [Carolina Darias]. Mentres o Gobierno central non tome decisións, será imposible solucionar o problema», acusó.

61 especialistas para salud mental

La portavoz nacional del BNG intervino en la sesión de control para exigir medidas en materia de salud mental. «É a gran pandemia silenciosa do século XXI, pero levan 13 anos mirando para outro lado», reprochó Ana Pontón tras abrir su intervención recordando las 331 personas que se suicidaron el año pasado en Galicia o las 10.000 que esperan por su primera cita en psiquiatría.