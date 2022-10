Además, las cuentas son —señalaron Corgos y también el presidente— una demostración de la estabilidad institucional de Galicia. La comunidad volverá a tener sus presupuestos aprobados a 1 de enero, y está siendo «das primeiras, se non a primeira» en tramitarlos. Los presupuestos, resumió el conselleiro, están planeados no pensando solo a un año vista, sino que «os facemos mirando ao futuro». Sus cinco líneas maestras se encuadran en el plan estratégico de Galicia hasta el año 2030. Son «os máis altos da historia, pero iso non é o máis importante», añadió, sino que «permitirán acadar o impulso que Galicia necesita», protegiendo a las familias y sectores vulnerables, blindando el crecimiento económico con su impulso a las medidas de medioambientales y de ahorro energético, al tiempo que protegen y fortalecen la sanidad, la educación y los servicios públicos, concluyó el titular de Facenda, quien el jueves defenderá el anteproyecto en el Parlamento.