Martina Miser

Los profesionales de la pediatría defienden el debate abierto para reorganizar la atención en los centros de salud. Es más, son ellos los que han solicitado este análisis con el fin de mejorar la atención y garantizar la continuidad asistencial. En una entrevista en La Voz de Galicia, la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo, recordaba que hay que definir una estrategia «con el mayor consenso con los profesionales y también con la población, que tiene que entender que seguramente no podrá haber un pediatra en cada centro de salud». Susana Rey, presidenta de la Sociedade de Pediatría de Galicia, ve con buenos ojos esta estrategia que parte de una propuesta de los propios profesionales, «la población gallega es dispersa y no podemos garantizar una continuidad asistencial cuando tenemos una distribución con un pediatra solo en un centro de salud, en donde por cualquier incidencia ese pediatra no está y los niños tienen que ser desplazados para ser atendidos por otros profesionales que no son sus pediatras habituales». El planteamiento de los especialistas es concentrarlos para que haya varios pediatras en el centro de salud y los menores siempre tengan atención garantizada, «con profesionales que conocen la historia clínica y dan continuidad asistencial», apunta.

También la presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, Amparo Rodríguez Lombardía, defendía hace unos días este modelo, que se hizo puntualmente en algún área sanitaria «y el resultado fue muy satisfactorio para todos».

En todo caso la reorganización, insisten los profesionales, vendría precedida de un análisis de las necesidades que hay para estudiar cómo podría hacerse, «y no significa quitar pediatras, sino reestructurarlos de forma que los pacientes, que son los que se benefician, tengan una asistencia continua y de calidad. Creo que es lo mejor», concluye Rey. Además, en la propuesta se establecen isócronas para garantizar que los niños tienen un especialista a menos de un tiempo de desplazamiento, por ejemplo veinte minutos.