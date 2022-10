Luces de Navidad de Foz. Pepa Losada

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el gallego Abel Caballero, está estudiando la posibilidad de reducir el horario de la iluminación navideña una hora, encendiéndola media hora más tarde y apagándola media hora antes.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta de la Federación, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, tras ser interrogada sobre si su consistorio contemplaba alguna medida adicional de ahorro energético. «Queremos que esto se acuerde en el órgano de gobierno de la FEMP. Todavía no lo puedo asegurar. Hace días me puse en contacto con el alcalde de Albacete, para que todos los ayuntamientos hagamos lo mismo y no haya diferencias sustanciales», explicó Tolón.

La reducción de una hora en el encendido navideño es la vía por la que ya han optado ciudades como Vigo, cuyo alcalde es presidente de la FEMP. En el caso de la ciudad olívica, se ha avanzado que el horario diurno arrancará media hora más tarde, a las 18.30, y las luminarias se apagarán media hora antes, a las 00.30 horas.