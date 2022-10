El expediente judicial ya no tendrá valor legal. Y todo el papel que desde ahora se genere en un procedimiento judicial ya no irá al archivo, sino que hay que destruirlo. «No es papel cero, pero sí papel con valor jurídico cero», afirma Tronchoni. Por eso las vistas en los juzgados serán completamente telemáticas. Los informes se verán en una pantalla y aunque se utilice papel, lo que está claro es que esa documentación no integrará el expediente, que será completamente digital. Por ejemplo, cuando haya una sentencia y una parte plantee un recurso, este ya no llegará a su destino en papel. Se presentará, como sucede ya en muchos casos, en formato digital.