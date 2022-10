A preguntas de la prensa, Pontón también se refirió al viaje de Alfonso Rueda a Argentina y Uruguay. La portavoz del Bloque lo consideró una forma de «promoción persoal» y lamentó que la Xunta no haya aportado medidas concretas para abordar los problemas de los emigrantes.

El portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, afirmó por su parte que la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo, «ao mellor non debería seguir no cargo» tras decir que no habrá pediatras en todos los centros de salud. Álvarez consideró esa afirmación de «extrema gravidade», un calificativo que extendió a otra parte del discurso de la gerente, en el que reconoció que las citas de atención primaria no serán para el mismo día en el que se solicitan.