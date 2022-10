Personal de enfermería del servicio de Oftalmología del CHUO SERGAS

«Nadie entiende que a una embarazada la atienda una enfermera que no es matrona, pero dejas que a un paciente crónico lo lleve alguien que no es especialista». Mónica es una de las enfermeras de la categoría de enfermería familiar y comunitaria, una de las últimas especialidades que implantó el Sergas y cuya importancia es esencial, no solo para potenciar la atención primaria sino porque uno de sus principales roles es el control y manejo del paciente crónico.

Pero este colectivo denuncia que el Sergas no crea plazas de esta especialidad, por lo que los profesionales acaban yéndose a otras comunidades o con contratos en el hospital. En la última promoción salieron 34 profesionales «y solo unos cinco están en primaria, mientras que el resto está cubriendo turnos en el hospital bajo el riesgo de ser penalizados si no aceptan los contratos», explica Mónica.

Hay unos treinta enfermeros especialistas con plaza en propiedad y otros 70 que ocupan una vacante, pero el resto de los que cuentan con la formación en enfermería familiar y comunitaria están haciendo otras funciones. La Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria (Agefec) denuncia que más del 20 % de los inscritos en la lista de contratación temporal del Sergas se han ido fuera de Galicia, a comunidades como Baleares o Asturias, que ofrecen mejores condiciones. Otro 16 % de esta lista tiene contratos en ámbitos distintos a su especialidad, con lo que se desperdicia una formación EIR que cuesta 60.000 euros por residente.