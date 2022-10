Pasajeros subiendo al autobús con destino a A Coruña, en la estación de Ferrol. CESAR TOIMIL

Aunque en términos generales la demanda en los autobuses autonómicos aún no ha llegado a los niveles prepandemia, los descuentos del 50 % en la red de transporte público dependiente de la Xunta han tensionado el sistema de transporte público autonómico por la alta demanda que están generando. El impacto es desigual, pero desde el pasado 1 de septiembre se ha experimentado un notable incremento en el número de usuarios, pasando de los 1.625.242 registrados en agosto a los 1.901.276 que se contabilizaron el mes pasado. La tendencia, además, va en aumento. Todo este crecimiento se refleja en la expedición de tarjetas de transporte y se absorbe de forma desigual, pero surgen disfunciones relevantes en horas punta en las conexiones Ferrol-A Coruña o Carballo-A Coruña, líneas donde no hay una alternativa ferroviaria atractiva (Ferrol) o simplemente no la hay (comarca de Bergantiños). También hay problemas para absorber la demanda inducida en el área metropolitana de Santiago. En todas ellas ha sido necesario poner servicios de refuerzo para intentar cubrir el total de la demanda, no sin dificultades.

Las afluencias más altas se producen en las frecuencias a primera hora de la mañana, pero también los viernes o los domingos por la tarde, explican fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. «En todos os casos, a Xunta deu instrucións ás empresas para que intensifiquen o seguimento da demanda e poñan en marcha as medidas para atendela convenientemente», explican.

Estas órdenes que se emiten desde la Dirección Xeral de Mobilidade son de obligado cumplimiento para las empresas, pero el sector suele trasladar a la Xunta las dificultades que tiene para poder expedir más vehículos para cubrir esta demanda. Por un lado, hay un problema de abastecimiento de material rodante que tiene que ver con la crisis global de suministros en el sector de la automoción. Por otro, hay una escasez de mano de obra que se está convirtiendo en estructural en toda Europa, no solo en el transporte de viajeros por carretera, sino también en las mercancías.