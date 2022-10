—¿Hasta cuándo durarán esos beneficios?

—Durarán el tiempo que sean necesarios. Mientras la situación sea la que es, este Gobierno va a estar mirando por la gente. Lo mismo que se hizo durante la pandemia, con las ayudas a las empresas y a los trabajadores. Se ayudó hasta que fue necesario.

—Lamentaba usted antes las críticas de la Xunta. ¿Qué le reprocha a Rueda?

—Le pido que se sume al avance, a la protección de las personas. La Xunta está recibiendo ahora más dinero que nunca, ya no solo por el plan de recuperación, sino de las propias transferencias de los presupuestos. Y lo que le pido a la Xunta es transparencia, porque a estas alturas la lealtad me cuesta volver a pedírsela, porque se adueña de medidas que son del Gobierno central, como sucede en materia de vivienda o con el bono joven de alquiler. Hasta eso se anunció en un Consello de la Xunta como una medida propia. Solo les pido que se sumen y dejen de hacer seguidismo de las políticas de Feijoo. Y que sean transparentes, porque no sabemos adónde va el dinero que estamos transfiriendo.