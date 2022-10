La líder del BNG visitó esta mañana el taller de Elena Ferro, premio nacional de artesanía 2019, en Vila de Cruces para reivindicar la figura de las mujeres emprendedoras en el Día da Muller Rural. Allí, Ana Pontón planteó crear un «ticket rural» para estas profesionales con una ayuda anual de un mínimo de 15.000 euros durante el próximo lustro para proyectos con sede y domicilio fiscal en el rural.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Empoderar ás mulleres é clave para un rural vivo», afirmó la portavoz nacional del Bloque, que defendió una medida que «funciona con éxito noutros territorios e sería un revulsivo para fixar poboación e reverter o abandono do medio rural». También propuso poner en marcha un Plan de discriminación positiva de servicios públicos en el medio rural para facilitar la conciliación laboral y profesional de las mujeres, donde las jornadas «poidan ser dobres ou ata triples». Como tercera propuesta, Ana Pontón pidió «entender que as realidades son diferentes e que non se pode aplicar un sistema fiscal ignorando esa realidade». Sugirió así bajar la cuota a las personas autónomas en el medio rural, ya que «non é o mesmo emprender dende a Castellana, en Madrid, que dende Merza, en Vila de Cruces».

«As mulleres están demostrando que é posible un rural vivo, que se pode emprender, poñer en marcha proxectos empresariais innovadores desde o rural, no sector agrogandeiro, no sector da alimentación, pero tamén no sector do deseño, da creación artística, da inovación», destacó la portavoz nacionalista.