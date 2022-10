A esto hay que sumar la importancia del trabajo de fin de grado, que implica meses de dedicación exclusiva: «Recoméndasenos realizar o proxecto tendo superadas todas as materias en lugar de facelo simultaneamente co cuarto curso, tal e como se describe na guía docente. É posible rematar a carreira nos catro anos, pero advírtesenos de que a dedicación horaria é un factor clave na calidade final do traballo, porque é unha carta de presentación que nos serve para mostrar noso perfil profesional», asegura.

Amador M. Torre, estudiante de Ingeniería: « A burocracia non está adaptada á realidade do grao. Todo está preparado para catro anos »

Por todo esto, cree que es «case imposible compactala máis», porque, según su opinión, «é máis importante a calidade da formación que se acada que o tempo que pode levar acabala». Aún así, tiene claro cuál es el problema que esta organización acarrea para los estudiantes: «A burocracia non está adaptada á realidade do grao.Todo está preparado para catro anos: as becas, os profesores, as instalacións, o equipamento da área experimental,... Ao igual que noutros centros, a financiamento é deficiente. Ao final, somos as persoas que facemos a escola posible».