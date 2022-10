Imagen de archivo de dos socorristas en Coroso Carmela Queijeiro

Según un estudio de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), este verano quedaron sin vigilancia el 45 % de las playas marítimas, el 57 % de la fluviales y el 37 % de las piscinas municipales. La falta de socorristas es una preocupación reiterada para los concellos gallegos, que entienden que una de las principales causas son los estrictos requisitos que impuso el decreto aprobado por la Xunta en octubre del 2021, que regula las condiciones para el ejercicio profesional de las actividades de socorrismo.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Esas condiciones serán ahora revisadas en una mesa de trabajo conjunta integrada por la Xunta, la Fegamp y representantes del sector del socorrismo.

«As esixencias do decreto provocaron que o verán que vimos de pechar non houbera dispoñibilidade de titulados para cubrir todas as praias e piscinas e que, en moitos casos, non se prolongara o servizo durante o bo tempo que nos acompañou máis aló dos tradicionais meses de vacacións», apuntan desde la Fegamp.