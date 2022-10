La justificación que daba la matrona para poder llevar a cabo los accesos era la responsabilidad asistencial que tenía sobre su marido. «Era mi pareja, pero también mi paciente. El enfermero que él tenía asignado por el Sergas en el centro de salud conocía esta situación y no le importaba que yo fuese la que cuidase de él en casa», explicó. De esta manera, amparándose en esta responsabilidad asistencial, ella podía entrar en el historial clínico.

Según su versión, además, su expareja la amenazó telefónicamente tras denunciarla, en abril del 2018. «Me mandó por Whatsapp los artículos del Código Penal que se me imputaban y luego borró los mensajes. Yo jamás le contestaba, pero él insistía en que me iba a arruinar la vida», concluyó la acusada. «La denuncia no es más que una medida de presión para que yo no reclamase la manutención de nuestros hijos, que él dejó de pagar, y su parte de la hipoteca, la cual tampoco abonaba», terminó.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, por el que pide para la mujer cuatro años de prisión y 24 meses de multa.