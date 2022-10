El líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, valoró este jueves desde la sede del PSdeG el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno. Los calificó como los «máis sociais da historia democrática de España» y con unas inversiones dirigidas a la comunidad que refrendan «o compromiso do Estado con Galicia». «Son 1.127 millóns de euros que atenden as demandas da sociedade galega no ámbito das infraestructuras», expuso Formoso sobre una inversión a la comunidad que supone el 8,5 % del total repartido a las comunidades, un porcentaje que amplió hasta el 13 % al incluir los 330 millones «a maiores» para la construcción de fragatas en los astilleros de Ferrolterra. «Chega ao 13 %, unha cifra récord», abundó.

El secretario xeral aprovechó su intervención para hacer dos reclamaciones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a una semana de que el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, presente el proyecto de Orzamentos del Gobierno gallego para el próximo año. Por un lado, Formoso pidió aumentar en un 24,5 % la asignación de fondos a la atención primaria. Planteó así reforzar la situación «crítica» de un servicio donde «198.000 galegos esperan 19 días de media a ter un primeiro diagnóstico do médico de cabeceira», a lo que sumó las dimisiones de responsables del Sergas, como la renuncia en bloque de 23 jefes de servicio y unidad de los centros de salud del área de Vigo. En el sector educativo, recriminó a la Xunta la reciente salida de la cúpula directiva en la Formación Profesional tras la dimisión de su director xeral, José Luis Mira.

El segundo compromiso que quiere conseguir de Alfonso Rueda es «no ámbito da proteccón dos que máis recursos necesitan» ante el alza de precios. Reclamó así aumentar el suplemento de las pensiones no contributivas «na mesmo porcentaxe que o resto do Estado». Como avanzó esta semana La Voz, la intención del Gobierno gallego es incrementar ese complemento de 206 euros en un 5 %, unos 10,5 euros.