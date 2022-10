Más contundente fue el vicepresidente segundo del Gobierno gallego, Diego Calvo, en su respuesta al diputado del BNG. Enumeró las 1.912 preguntas escritas a las que respondió la Xunta, más otras 5.127 preguntas orales y 160 comparecencias entre pleno y comisiones. Citó, entre las peticiones de documentación sin responder, el informe de la auditora KPMG sobre la fusión de las cajas de ahorro «que xa se entregou aos grupos»; o las copias de los convenios entre el Ejecutivo gallego y colegios profesionales de abogacía de Ourense, Ferrol y A Coruña «colgados no Portal de Transparencia».

«Meten un artigo 9 porque fai ruido, que é o que veñen facer aquí», criticó Calvo señalando a la bancada nacionalista. Y reforzó este reproche recordando que entre el 26 y el 28 de abril del 2021, el BNG presentó 434 solicitudes a través de ese artículo 9. «Cando todos traballaban arreo, no medio da pandemia, o Bloque colaboraba metendo en dous días esas solicitudes para dicir que non as contestan, para dicir que non son transparentes. Isto non cola, é de parvulitos», afeó Calvo.