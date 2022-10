Sabela Prieto, profesora de Lengua del IES Eusebio da Guarda MARCOS MÍGUEZ

SABELA PRIETO, PROFESORA DEL IES EUSEBIO DA GUARDA (A CORUÑA) Y DIRECTORA DEL EQUIPO GANADOR AL MEJOR REPORTAJE

concurso periodismo en la escuela premio galicia

No contaba Sabela Prieto (A Coruña, 1983) con ganar el certamen de Periodismo en la Escuela, que organizaron el curso pasado La Voz de Galicia y Norvento para fomentar el valor del periodismo en las aulas de secundaria. Y no contaba con eso porque cambiaron el tema inicial, al no encontrar un caso práctico, y además era un grupo de diez alumnos de segundo de ESO. Pero fueron capaces de preparar un reportaje muy amplio y serio sobre un asunto capital: las consecuencias mentales de la pandemia en la gente joven.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

—Consiguieron algo que a los periodistas nos resulta prácticamente imposible: que los adolescentes les cuenten lo que sienten.

—Sí, eran sus amigos, sus familiares, y eso lo facilitó todo. También consultaron con expertos y especialistas, aprendieron a buscar buena información y a resumirla. Salió un trabajo muy bien hecho, y todo se hizo en las horas de clase.

—En el reportaje hablan psicólogos y orientadores, pero también jóvenes con ansiedad, anorexia y depresión...

—Es una de las cosas que aprendimos: la importancia de que haya diferentes voces para hacer un reportaje, y por supuesto darles un espacio a ellos en el que se sientan cómodos. Fue un enfoque completo de las enfermedades mentales en la adolescencia.