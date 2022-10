También ha censurado no tener sobre la mesa «un cronograma concreto para la reconstrucción total» y ha lamentado que, «vendo os orzamentos», no parece que sea una cuestión prioritaria. Ethel Vázquez ha argumentado que la comunidad «non pode estar satisfeita» con los presupuestos destinados a Galicia porque, en su opinión, se estancan e incluso se puede hablar de un retroceso.

«Supoñen un castigo a Galicia, onde non se atenden grandes demandas en materia de infraestruturas: non vai haber avances na modernización do tren de Ferrol, nin no AVE Cerdedo-cotobade; non veremos arrancar a nova autovía Vigo-O Porriño e non existe medida orzamentaria concreta para o viaducto da A-6», ha censurado la conselleira.