«Sego con moita ilusión aínda —remarca—. Daquela tiña poucos anos, o pelo louro e aínda tiña perilla, pero a verdade é que me gustaría seguir aportando, aínda que sexa dende o outro lado, ao grupo e facer todo o posible para que o BNG sexa a primeira forza. Este mundo é algo que me ilusionou sempre. Marcho cun sabor... Por un lado, moi agradecido aos veciños e á organización e, por outro, pensando como afronto este novo reto de vida a partires de agora».

Asume que se vai con algunha espiña cravada, «proxectos que non se levaron a cabo, mentres que outros non fomos capaces de sacalos adiante». Entre eles, o polígono industrial de Fragamoreira, a construción dun centro de saúde novo, ou dispor dun pavillón deportivo que «duplique a capacidade do actual». «Temos unha instalación moi boa, pero queda pequena pola evolución positiva que tivo o deporte no concello con equipos como o Poio Pescamar ou os clubes locais que realizan moitas actividades». Asume tamén que hai máis necesidades no municipio.