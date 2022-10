ÁNGEL MANSO

El Senado dio luz verde hace unas semanas a una proposición de ley orgánica que modifica el Código Penal en materia de imprudencias en la conducción de vehículos de motor y que proporciona mayor protección legal a las víctimas de accidentes de tráfico. El punto clave de la reforma, promovida por el PSOE, establece que las infracciones graves a la normativa de tráfico que causen muertes o lesiones relevantes sean consideradas imprudencias graves o menos graves. Ahora pueden ser calificadas como leves, lo que permite que las causas sean archivadas y queden fuera de la responsabilidad penal. Con este cambio, la infracción será objetivamente delito y se abrirá un procedimiento judicial en el que las víctimas tendrán todas las garantías legales.

Lo explicó la diputada socialista Maribel García cuando defendió la proposición en el Congreso. Argumentó entonces que cuando las causas no eran admitidas a trámite, las víctimas de un infractor no eran reconocidas por un forense y tampoco tenían acceso oficial al atestado, por lo que quedaban fuera del sistema penal y solo les quedaba acudir a la vía civil. También desde la Fiscalía se detectó una despenalización en el caso de las imprudencias con resultado de muerte y de graves lesiones que llevó al archivo de muchos procedimientos. Eso, advierte la Fiscalía, perjudica a las víctimas, que están desprotegidas al quedar sus casos fuera del proceso penal y no estar presente ya el Ministerio Fiscal.

Manuel Mirás Franqueira, senador socialista por A Coruña, defendió la nueva ley asegurando que pretende dar protección «a los más vulnerables, como son los peatones y los que se desplazan en bici, ya sea por motivos de trabajo, deporte, ocio o entrenamientos profesionales». Añadió que la reforma «pone las bases para un trato más decente y justo a las víctimas de los accidentes de tráfico, que no salga barato matar o dejar incapacitados en las carreteras».