T. C.

El día que falleció Isabel II, Rory Williams (Zimbabue, 1959) colgó en sus redes sociales una fotografía de la reina de Inglaterra que había tomado en los años 80. La monarca aparece con gesto sonriente, un abrigo de color azul, sombrero y un ramo de flores en la mano, con un enigmático cuadro de fondo. «No soy monárquico. Sin embargo, respeto a todas las personas. DEP Reina Isabel», escribió el 8 de septiembre. De madre sudafricana y padre galés, Rory dejó Zimbabue con 21 años, después de participar en la guerra civil, para irse a Gales, donde se hizo fotógrafo.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Empecé en 1981, me formé y acabé siendo profesional, llegué a tener dos estudios con doce personas trabajando. Me dedicaba a la fotografía comercial y al retrato. Ahora es sencillo, con Photoshop, pero entonces yo lo tenía que hacer todo sobre el negativo», recuerda desde su casa de Mañón, en la comarca de Ortegal, que compró en el 2008 y de donde asegura que casi no ha salido en más de una década, «salvo para ir alguna vez a Ferrol», como comenta entre risas.

Su pareja, Teresa Carbajo, madrileña, apunta que en aquella época Rory formaba parte del comité directivo del Instituto Británico de Fotografía Profesional. También era montañero e ilustraba reportajes para distintas publicaciones y libros-guía sobre la montaña. En la galería americana en línea Saatchi se pueden adquirir copias de una serie de fotos que realizó en los Alpes suizos, trabajó para multinacionales como Monsanto o Sony (firma portadas de varios discos) y atesora diversos premios. «Me convertí en artista, pintaba las fotos —evoca—. Aún conservo la cámara», comenta, retirado desde hace años de ese mundo.