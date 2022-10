Ana Pontón, en el Parlamento. Sandra Alonso

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha advertido hoy sábado que el proyecto de presupuestos del Gobierno central «non pode ter un si» del Bloque porque Galicia «ten un trato inxusto». Pontón señaló que hay un «estancamento» de las inversiones en la comunidad, mientras en otras se produce un «incremento substancial». Pontón señaló el caso de Andalucía, donde suben un 2,3 % ; Cataluña, con un aumento del 3,5 % más; Valencia, un 5 % extra; Madrid, un 13,4 % más, enumeró. «Non podemos admitir unha nova discriminación e un trato que non atende ás necesidades de Galicia (...) cando ademáis, de maneira sistemática nos últimos anos, o que está no papel non chega á realidade», denunció.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

La portavoz nacional del Bloque recordó que las cuentas dejan fuera proyectos estratégicos como la salida ferroviaria sur para la conexión con Portugal, el fin del eje atlántico, las mejoras en la conexión A Coruña-Ferrol o completar la regeneración de las rías. Pontón añadió que, ante la «discriminación» a Galicia, el BNG no va a apoyar las cuentas, aunque sí está abierto a una negociación con el fin de incorporar los mencionados proyectos y que se ejecuten.