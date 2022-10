Oleiros sigue siendo el municipio más rico pese a registrar su renta más baja de los últimos cinco años ANGEL MANSO

Oleiros se mantiene un año más a la cabeza de los concellos más ricos de Galicia. Así lo revela el último estudio del Instituto Nacional de Estadística, que recoge cuales son los municipios con mayor renta anual por habitante en el 2020 y sitúa a la localidad coruñesa en el primer puesto gallego, con una media de 16.403 euros.

Pese a mantener el liderazgo, esta cifra supone el primer descenso en los últimos cinco años; en el 2019 registraba una renta de 16.447 euros (44 euros más), y en el 2015 de 14.851. Otros tres ayuntamientos de la provincia de A Coruña le siguen en riqueza por habitante. Se trata de As Pontes (15.482 euros por vecino), Santiago (14.649) y A Coruña (14.590). Todos, en su caso, aumentando la renta per cápita respecto al ejercicio previo. El que más lo hace es As Pontes, con 421 euros más, frente a los 145 y 55 de Santiago y A Coruña.

Pese a estas variaciones, no hay cambios en la parte superior de la lista. Los diez ayuntamientos que el año pasado eran los más ricos continuaron siéndolo en el 2020 y, excepto Oleiros, todos tienen más renta que en el ejercicio previo. En los que más ha subido es en los que cierran ese top-10: Parada de Sil (13.517) y Nigrán (13.533), que mejoran en 442 y 433 euros respectivamente en relación con los datos del 2019.