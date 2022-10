PACO RODRÍGUEZ

Lejos de contar con el «sosiego» y la «estabilidade» necesarias, los presupuestos del Estado se han cerrado «a última hora», están plagados por las «cesións aos socios de goberno», están inflados e incluyen medidas «moi específicas que parecen deseñadas para facer oposición ás comunidades autónomas». Ese es el diagnóstico del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre las cuentas presentadas hoy por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que a juicio de Rueda están «moito máis centradas na superviviencia do Goberno que no progreso económico do país do país».

Rueda armó sus críticas sobre varios argumentos. Uno de ellos fue la aritmética parlamentaria. Recordó que las cuentas aún deben ser aprobadas como ley, lo que provocará «máis cesións» a los grupos políticos que conforman la mayoría que sostiene al Gobierno, entre ellos los independentistas. Otro argumento han sido los informes de la AiREF y el Banco de España, dos entidades «independentes, que fan análises obxectivos e que acertan nas súas previsións», recordó Rueda. Esas instituciones han corregido a la baja la previsión de crecimiento del Gobierno. Por lo tanto, los presupuestos están «inflados, basados nun crecemento que non é real» y en consecuencia, vaticinó, «darán problemas dende o primeiro momento».

El presidente también enmarcó el proyecto presupuestario en la guerra fiscal que enfrenta al Gobierno con varias comunidades, entre ellas algunas del PSOE como Valencia y Extremadura, que han secundado la política de rebajas impositivas iniciada por las autonomías del PP. Rueda denunció que las cuentas incluyen «medidas moi específicas que parecen deseñadas para facer oposición ás comunidades». Puso como ejemplo la decisión de suprimir o bonificar el impuesto de Patrimonio. En el caso de Galicia, la rebaja ya existente del 25 % se duplicará, con un coste estimado de entre 15 y 17 millones de euros. Rueda defendió esa decisión en el marco general de la política de la Xunta de bajar impuestos, y por la necesidad concreta de «atraer riqueza a Galicia e reter a que hai para que non vaia a outros lugares sen ese imposto».