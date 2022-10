El Conservatorio Superior de A Coruña Marcos Míguez

Profesores que participaron en el 2018 en el concurso para proveer plazas de catedráticos de música y artes en los conservatorios gallegos se niegan a que se dé por cerrado el proceso tras anularse, cuatro años después, 46 de los nombramientos efectuados.

«En las listas de admitidos quedamos muchas personas que sí reunimos los requisitos y méritos para acceder a esas plazas», apunta Carolina Pérez, profesora del Conservatorio Profesional de Música de Ferrol, que calcula que hay alrededor de 25 candidatos a los que podrían adjudicarse las plazas que han quedado sin dueños.

Ella es una de las aspirantes que en el 2019 llevaron la adjudicación de plazas ante la justicia, al entender que no era legal permitir concursar a candidatos que no tuvieran títulos de máster, doctorado o similar que acreditasen su formación investigadora. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le dio la razón, y como a ella, a otros tres compañeros de los conservatorios de Santiago y Vigo. Y aunque la Xunta recurrió, el Tribunal Supremo no lo admitió. De ahí que ahora se hayan anulado las adjudicaciones a quienes no contaban con esa titulación, pese a haber ocupado los cargos de catedráticos durante años en comisión de servicios.