47 millones menos que en el 2009

Pontón expuso que la atención primaria cuenta hoy con 47 millones de euros menos que en el 2009, 277 millones menos traducidos a euros constantes, «e con menos, faise menos». Situó a Galicia a la cola del Estado en inversión para este área, «cando debería ser ao contrario porque o nivel de envellecemento e a dispersión da poboación fai que sexan necesarios máis recursos». Ofreció también un tercer dato: que cada vez son más los gallegos que recurren a la sanidad privada, con un gasto que alcanza los 450 euros al año.

«Son as cifras que deixan claro o que está pasando na sanidade pública e a posición do Partido Popular, que é deteriorar a sanidade pública para seguir engordando o negocio privado», denunció. «Xa está ben porque os recortes quen os paga é unha cidadanía que non ten pediatra, que ten lista de agarda para ir ao centro de saúde, á que lle cambian o seu médico ou médica de cabeceira de xeito continuado e todo isto non se pode aceptar como normal», añadió Pontón, acompañada en O Grove por la portavoz parlamentaria de Sanidade, Montse Prado, el portavoz municipal, David Torres, y otros responsables locales y comarcales del BNG.