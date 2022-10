Una erudición de periodismo y elegancia

El presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández-Latorre MARCOS MÍGUEZ

Majestad, autoridades, amigos:

Como persona que ha dedicado toda su vida, desde muy joven, al periodismo, y ha vivido incontables acontecimientos relevantes, no puede haber para mí momento más feliz y más cargado de emociones que este.

Celebramos el 140 aniversario de La Voz de Galicia, premiamos a una persona que es un símbolo de esta Casa y de esta profesión universal, y tengo el honor de vivir este hito en presencia de Su Majestad, por quien profeso la mayor admiración.

Hace un instante, cuando recibí de sus manos la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, no sé si me temblaba más la voz o el corazón. Tal es el sentimiento que me embarga que aún estoy conmocionado, porque sé muy bien qué significa esta condecoración —esta señal en mi pecho—, y también quien me la impone.