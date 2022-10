Podrán optar a las ayudas proyectos para crear plazas de educación infantil de cero a tres años por parte de la Administración estatal, entidades locales y organismos dependientes de las entidades locales. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la publicación en el DOG. Se presentarán únicamente de manera telemática, a través de los formularios disponibles en la sede electrónica de la Xunta.

La concesión de las subvenciones no será competitiva, si no que se resolverá por orden de entrada de los proyectos, hasta agotar el crédito disponible. El plazo máximo para conceder o denegar la ayuda será de dos meses a contar desde la entrada en registro de la petición. Si transcurrido ese tiempo no hay respuesta, la solicitud se considerará desestimada.