Javier García Municio, padre de un fallecido a los 27 años en el accidente, se puso frente a él con la foto de su hijo en la mano y le espetó con el desgarro de quien lleva nueve años madurando un trance tan traumático: «Mírale, su muerte estará en tu conciencia, diga lo que diga la sentencia. La de él y la de otros 79, siempre en tu conciencia». Otros familiares le acompañaban en sus reproches y gritaban: «Tienes 80 muertes a tus espaldas, no tienes vergüenza», «80 vidas te has llevado por delante por firmar un papel» o «tienes las manos manchadas de sangre».

Para evitarse más sufrimiento, los familiares de las víctimas han decidido no entrar a la sala de vistas en la que se desarrolla el macrojuicio, en la que se ha habilitado un gran espacio porque se preveía que sí quisieran presenciar las sesiones del juicio. «Es mucho dolor, mucha rabia y sabemos que se van a decir cosas que no queremos oír. Ya tuvimos una mala experiencia en la comisión de investigación. Yo les he aconsejado que no entren», explicaba Jesús Domínguez.