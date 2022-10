«Non estamos coas urxencias de manter no poder aos nosos socios; as políticas sociais son cos galegos e galegas que confían neste Goberno», continuó Rueda, que recordó también la falta de comunicación con el presidente Sánchez, con el que se reunió a finales de julio y no obtuvo «ningunha noticia» desde entonces.

A @Xunta é un Goberno serio, que aproba os orzamentos todos os anos en tempo e forma e polo tanto pode facer políticas públicas solventes, tamén no social.



Para improvisacións, para pactos de última hora, para ceder con tal de seguir na Moncloa... Para iso xa está o PSOE. pic.twitter.com/3OMzFcLl6f — PP de Galicia (@ppdegalicia) October 5, 2022

Rueda no irá a la Cumbre hispano-alemana

Y en ese teléfono estropeado que denuncia el jefe del Ejecutivo gallego, la última falta de entendimiento llegó con la cumbre bilateral que España y Alemania celebran esta tarde en A Coruña, presidida por Sánchez y el canciller alemán, Olaf Scholz, a lo que no asistirá Rueda. Según indican desde el entorno del presidente gallego, la invitación para acudir al encuentro llegó el lunes por la tarde, lo que evidencia, bajo su punto de vista, falta de previsión ante una cumbre que lleva semanas fijada en el calendario.