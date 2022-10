Paco Rodríguez

A poco más de un kilómetro en línea recta del Gaiás, donde esta mañana comenzó el histórico juicio por el accidente del tren Alvia donde murieron 80 personas y hubo 140 heridos, el Parlamento de Galicia celebró una sesión de control en la que el presidente de la Xunta y la portavoz nacional del BNG pidieron «facer xustiza» tras nueve años de espera judicial. También coincidieron, aunque en esta ocasión para reprochárselo el uno al otro, en «non facer política partidaria» con el proceso que celebró hoy la primera vista.

Ana Pontón utilizó la primera parte de su turno de palabra, en una pregunta oral sobre las medidas del Gobierno gallego para garantizar el acceso a la vivienda, para transmitir «todo o apoio e solidaridade» de su partido con las víctimas. Se refirió a continuación al retraso en el inicio del juicio, nueve años después del siniestro en la curva de Angrois, y apuntó a los exministros de Fomento José Blanco, del PSOE, y Ana Pastor, del PP, por sus responsabilidades como titulares de esta cartera, acusando a esta última de «maniobrar» para dificultar la investigación. Advirtió así sobre la «política partidaria» de los populares ante el accidente.

O BNG sempre, sempre coas vítimas do Alvia.

Verdade, xustiza, reparación. pic.twitter.com/Dirv71WZJB — Ana Pontón (@anaponton) October 5, 2022

Recordó también el veto del Parlamento, con los votos de PP y PSdeG, para crear una comisión de investigación sobre las causas del «máis terrible accidente ferroviario» en Galicia. Ambos grupos argumentaron entonces, en septiembre del 2013, que ya había varias investigaciones en curso. «Nove anos despois, as vítimas seguen esperando xustiza, verdade e reparación. É unha débeda con todas as persoas que viaxaban nese tren e co conxunto da sociedade galega», subrayó.