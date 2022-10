Vigo. Abel Caballero (PSOE) 3 de octubre (suspendida)

A Coruña. Inés Rey (PSOE) 4 de octubre

Ourense. Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) 11 de octubre

Santiago. Xosé Sánchez Bugallo (PSOE) 21 de octubre

Lugo. Lara Méndez (PSOE) 24 de octubre

Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) 25 de octubre Ferrol. Ángel Mato (PSOE). 26 de octubre

El diferente planteamiento de los alcaldes, que obedece a sus promesas electorales y a sus estilos de gobierno, y no a una estrategia de su partido, obligó ayer al secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, a asegurar que no hay discrepancias entre los regidores del PSdeG, ya que todos han criticado las formas empleadas por la Xunta. Formoso reforzó su argumento en que la cita de Rueda con Rey tuvo que cambiarse de fecha: el Gobierno gallego la había convocado hoy, cuando A Coruña acoge una cumbre a la que asistirán Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz. La protesta pública de la regidora, que acusó a la Xunta de actuar a «mala fe», causó un adelanto de la reunión. El resto de alcaldes urbanos, todos del PSOE salvo el de Pontevedra (BNG) y Ourense (Democracia Ourensana) no han puesto objeciones a las citas, todas en las sedes locales de la Xunta.