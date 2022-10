jorge casanova

La carrera ha comenzado y la Xunta no quiere que se desmadre. El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado martes que inicia el proceso para la creación y fijación de sede de lo que será la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial ha activado los recursos de los candidatos a albergar una agencia que tendrá una gran importancia, no solo por el centenar de puestos de trabajo que promete crear, sino porque convertirá en lugar de referencia en la tecnología más prometedora a la ciudad que finalmente la albergue. Por eso, la Xunta, que ha mostrado desde el primer momento su interés en conseguir que el Gobierno elija a Galicia como el territorio en el que fijar esta agencia, no quiere que se le escape esta oportunidad por causa de localismos injustificados.