La propuesta de la Xunta es que el Gobierno central convoque un mir extraordinario para reforzar el sistema público. Mientras esa medida no se toma, añadió el conselleiro, se seguirán tomando medidas como incrementar en 65 las plazas para medicina de familia, además de la creación de nuevas plazas de profesor en las universidades.

El discurso de Comesaña no convenció a la oposición. Tanto Montse Prado (BNG) como Julio Torrado (PSdeG) denunciaron que la gestión de la Xunta desde el 2009, cuando el PP recuperó la mayoría, han recortado la capacidad del Sergas. El debate se fue crispando en los siguientes turnos, cuando también se discutió la implantación de la cuarta dosis de la vacuna del covid. Comesaña defendió que el Sergas recurra a los vacunódromos y, al mismo tiempo, ofrezca a los mayores que no acudan la posibilidad de inmunizarse en un centro de salud. Prado le afeó el tono vehemente y subrayó que el BNG «non crea alarma», sino que se limita a trasladar «o malestar de milleiros de persoas que non entenden como obligan a desplazarse aos maiores de 80 anos». Torrado también reclamó que se recupere la vacunación en los centros de salud, ante las dificultades que supone para miles de mayores moverse hasta los centro de vacunación.