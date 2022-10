Dos errores tras pedir cita esta tarde en la aplicación del Sergas.

La aplicación del Sergas para teléfonos móviles está registrando varios problemas de funcionamiento desde primera hora de este martes, impidiendo el acceso a las citas, tanto para consultar fechas disponibles para solicitar una consulta como para chequear si hay alguna pendiente por parte del usuario. Los usuarios no logran pasar de la primera pantalla, la que incluye las citas, o directamente reciben un aviso asegurando que no es posible entrar, o que se ha detectado un error. En otros casos, no deja pasar de la primera pantalla, y se bloquea directamente el Sergas Móbil.

Fuentes del Sergas ha admitido que efectivamente hay problemas en esa plataforma, si bien las citas sí son accesibles desde la web del Servizo Galego de Saúde; es decir, lo que se bloquea es el servicio propio para el móvil. Uno de los motivos que creen que está detrás de esta deficiencia es un fuerte incremento en los accesos para comprobar las fechas de vacunación para la gripe y para la cuarta dosis contra el covid. Las mismas fuentes aseguran que se está trabajando ya para dotar a la plataforma de una mayor agilidad.