No opina lo mismo la oposición, ya que tanto PSdeG como BNG han presentado sendas enmiendan a la totalidad para que se retire el texto normativo. En concreto, el socialista Julio Torrado recordó que las plazas de difícil cobertura lo son por el constante desprestigio y pérdida de capacidad que ha sufrido la atención primaria y los hospitales comarcales, debido a la concentración de servicios que ha hecho en los últimos años la Xunta en el ámbito sanitario. Se trata de una ley con bastantes dudas jurídicas, recordó Torrado, que además no establece concreción en su articulado, «polo que o que vostedes trouxeron é unha proposición non de lei en formato de lei polo trámite de urxencia».

Por su parte, Montse Prado, portavoz de sanidad en el Parlamento, criticó que la política del Sergas «está convertendo en prazas de difícil cobertura a todas as de atención primaria por unhas condicións laborais inaceptables». El proyecto de ley presentado, además, no incluyó según la nacionalista ni las propuestas de los colegios médicos ni de los sindicatos.