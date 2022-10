Entre el paquete de medidas anunciado para fortalecer las relaciones con el país vecino, la portavoz del BNG propuso el establecimiento de una delegación permanente de Galicia en Lisboa, toda que vez que la eurorregión Galicia-Norte de Portugal la conforman 6,5 millones de habitantes, lo que supera demográficamente a países de la UE como Dinamarca, Irlanda o Finlandia. También abogó por la creación del observatorio de la lusofonía que está previsto en la ley de acción exterior o al desarrollo de todo el potencial de la ley Paz Andrade para la ampliación del portugués en la enseñanza en Galicia, que advirtió sobre su paralización: «Non saiu do papel».

En todo caso, estrechar esas relaciones pasa por la conexión ferroviaria y la alta velocidad, y Pontón ha calificado de «hito histórico» el cambio de posición del actual Gobierno de Portugal con respecto a gobiernos anteriores. «Portugal teno claro, pero é evidente que os diferentes gobernos do Estado español non fixeron os deberes porque teñen unha concepción radial do estado e para eles a conexión Vigo-Oporto-Lisboa non é prioritaria», protestó, advirtiendo de que sí lo es la que uniría Madrid con Lisboa. «Isto significa que, nos deseños estatais, Galicia está discriminada», afirmó.